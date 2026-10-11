Премьер-министр Энди Бернем заявил, что раскроет подробности своих встреч с руководителями футбольного клуба «Манчестер Сити». Это произошло после критики его высказываний, сделанных после решения независимой комиссии по делу о нарушении клубом финансовых правил Премьер-лиги.

Как сообщает BBC Sport, лидер Консервативной партии Кеми Баденок потребовала обнародовать все подробности контактов Бернема с высокопоставленными представителями клуба. Бернем, ранее занимавший должность мэра Большого Манчестера, сказал, что готов это сделать.

Одна значимая встреча в 2021 году

По словам Бернема, ни одна из его встреч с представителями «Манчестер Сити» не была недавней. Он отметил, что у него была только одна значимая встреча в 2021 году, когда он занимал должность мэра Большого Манчестера.

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Бернем также подчеркнул, что вопросы футбола и инвестиций являются отдельными. Во время работы на посту мэра он поддерживал инвестиции из стран Персидского залива как способ развития экономики Манчестера.

Санкции пока не объявлены

Независимая комиссия установила, что «Манчестер Сити» нарушал правила в течение девяти лет — с 2009 по 2018 год. В выводах говорится о фиктивных контрактах с коммерческими партнёрами, через которые более 830 млн фунтов стерлингов тайно направили на футбольную деятельность клуба.

Комиссия провела 42 дня слушаний в 2024 году. В её отчёте также указано, что ряд ключевых свидетелей клуба дали ложные показания по важнейшим вопросам. Санкции в отношении «Манчестер Сити» пока не объявлены. Клуб обжаловал вердикт, который рассмотрит отдельная независимая апелляционная комиссия, и продолжает отрицать какие-либо нарушения.

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