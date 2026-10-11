首相安迪·伯纳姆表示，他将公布自己与曼城足球俱乐部管理层会面的细节。此前，他在独立委员会就该俱乐部违反英超财务规则一案作出裁决后发表的言论受到批评。

据BBC Sport报道，保守党领袖凯米·巴德诺赫要求公开伯纳姆与俱乐部高级官员接触的全部细节。曾任大曼彻斯特市长的伯纳姆表示，他愿意这样做。

2021年一次重要会面

伯纳姆表示，他与曼城代表的会面都不是近期发生的。他指出，自己仅在2021年有过一次重要会面，当时他担任大曼彻斯特市长。

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伯纳姆还强调，足球和投资是不同的问题。在担任市长期间，他支持来自海湾国家的投资，将其视为发展曼彻斯特经济的途径。

制裁尚未公布

独立委员会认定，曼城在2009年至2018年的九年间违反了规则。调查结论提到，该俱乐部与商业伙伴签订虚假合同，通过这些合同，超过8.3亿英镑被秘密投入俱乐部的足球运营。

委员会于2024年进行了为期42天的听证会。其报告还指出，俱乐部多名重要证人就关键问题作出了虚假证词。针对曼城的制裁尚未公布。该俱乐部已对裁决提出上诉，该上诉将由一个独立的上诉委员会审理，俱乐部仍否认存在任何违规行为。

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