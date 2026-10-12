Тренер Артета повідомив про травми Гінкапі й Субіменді — BBC Sport

Захисник «Арсеналу» П'єро Гінкапі та півзахисник Мартін Субіменді зазнали травм на тренуванні, яке провели після перемоги команди над «Лідсом» з рахунком 2:1 у Прем'єр-лізі. Головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета назвав ситуацію далекою від ідеальної, повідомляє BBC Sport.

Травми після матчу

Після гри на стадіоні «Емірейтс» команда організувала заняття для футболістів, які не виходили на поле або не відіграли повний матч. Гінкапі з'явився у грі проти «Лідса» на 82-й хвилині, тоді як Субіменді залишився невикористаним запасним.

За словами Артети, обоє футболістів травмувалися у двох епізодах під час тренувальної сесії. Гінкапі виніс із поля на спині запасний воротар Іллан Мельє. Артета зазначив, що ушкодження гомілкостопа еквадорського захисника є серйознішим, ніж травма Субіменді.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Клуб очікує на обстеження

Футболісти мають пройти додаткові обстеження, після яких клуб зможе визначити терміни їхнього відновлення. Артета пояснив, що тренування для гравців із недостатньою ігровою практикою проводять регулярно, аби підтримувати ігровий ритм усієї команди в умовах щільного календаря.

Цього сезону Гінкапі тричі виходив на заміну в матчах Прем'єр-ліги та розпочинав у стартовому складі поєдинок Ліги чемпіонів проти «Наполі» минулого місяця. Субіменді п'ять разів з'являвся на полі після виходу з лави запасних у Прем'єр-лізі. Наступний матч «Арсеналу» відбудеться у Лізі чемпіонів проти «Лілля».

Читай нас у