Защитник «Арсенала» Пьеро Хинкапи и полузащитник Мартин Субименди получили травмы на тренировке, проведённой после победы команды над «Лидсом» со счётом 2:1 в Премьер-лиге. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал ситуацию далёкой от идеальной, сообщает BBC Sport.

Травмы после матча

После игры на стадионе «Эмирейтс» команда организовала занятие для футболистов, которые не выходили на поле или не провели полный матч. Хинкапи появился в игре против «Лидса» на 82-й минуте, тогда как Субименди остался неиспользованным запасным.

По словам Артеты, оба футболиста получили травмы в двух отдельных эпизодах во время тренировочной сессии. Хинкапи с поля на спине вынес запасной вратарь Иллан Мелье. Артета отметил, что повреждение голеностопа эквадорского защитника является более серьёзным, чем травма Субименди.

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Клуб ожидает обследований

Футболисты должны пройти дополнительные обследования, после которых клуб сможет определить сроки их восстановления. Артета объяснил, что тренировки для игроков с недостаточной игровой практикой проводят регулярно, чтобы поддерживать игровой ритм всей команды в условиях плотного календаря.

В этом сезоне Хинкапи трижды выходил на замену в матчах Премьер-лиги и начинал в стартовом составе матч Лиги чемпионов против «Наполи» в прошлом месяце. Субименди пять раз появлялся на поле после выхода со скамейки запасных в Премьер-лиге. Следующий матч «Арсенала» состоится в Лиге чемпионов против «Лилля».

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