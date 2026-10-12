Obrońca Arsenalu Piero Hincapie i pomocnik Martin Zubimendi doznali urazów podczas treningu przeprowadzonego po wygranej zespołu 2:1 z Leeds w Premier League. Główny trener Arsenalu Mikel Arteta określił sytuację jako daleką od idealnej, informuje BBC Sport.

Kontuzje po meczu

Po spotkaniu na Emirates Stadium zespół zorganizował zajęcia dla piłkarzy, którzy nie weszli na boisko lub nie rozegrali pełnego meczu. Hincapie pojawił się na murawie w meczu z Leeds w 82. minucie, natomiast Zubimendi pozostał niewykorzystanym rezerwowym.

Według Artety obaj piłkarze odnieśli urazy w dwóch oddzielnych sytuacjach podczas sesji treningowej. Hincapie został zniesiony z boiska na plecach rezerwowego bramkarza Illana Mesliera. Arteta zaznaczył, że uraz kostki ekwadorskiego obrońcy jest poważniejszy niż kontuzja Zubimendiego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Klub oczekuje na badania

Piłkarze mają przejść dodatkowe badania, po których klub będzie mógł określić terminy ich powrotu do zdrowia. Arteta wyjaśnił, że treningi dla zawodników z niewystarczającą praktyką meczową odbywają się regularnie, aby utrzymać rytm meczowy całego zespołu przy napiętym terminarzu.

W tym sezonie Hincapie trzykrotnie wchodził z ławki rezerwowych w meczach Premier League i rozpoczął w podstawowym składzie spotkanie Ligi Mistrzów z Napoli w ubiegłym miesiącu. Zubimendi pięć razy pojawiał się na boisku po wejściu z ławki w Premier League. Następny mecz Arsenal rozegra w Lidze Mistrzów przeciwko Lille.

Czytaj nas na