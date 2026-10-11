W Londynie, w Wielkiej Brytanii, Jacksonville Jaguars pokonali Philadelphia Eagles 19:17 w meczu NFL na stadionie Tottenham Hotspur Stadium. Decydujący okazał się 57-jardowy field goal Cama Little'a, wykonany równocześnie z końcem czasu gry.

Rozstrzygnięcie w 12 sekund

Na niespełna cztery minuty przed końcem spotkania quarterback Jaguars Trevor Lawrence podał na przyłożenie z 27 jardów do Parkera Washingtona przy czwartej próbie, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie 16:14. Jednak Jalen Hurts przesunął Eagles o 32 jardy w dziewięciu akcjach, po czym Jake Elliott wykorzystał field goal z 48 jardów na 12 sekund przed końcową syreną.

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Następnie Ameer Abdullah wrócił z kickoffem na 53 jardy, a Little ostatnim kopnięciem zapewnił Jacksonville zwycięstwo. O przebiegu meczu informuje Sky Sports.

Statystyki liderów

Lawrence zakończył mecz z 24 celnymi podaniami na 39 prób, uzyskując 331 jardów, dwa przyłożenia i jeden przechwyt. Washington złapał sześć podań na 124 jardy i zdobył dwa przyłożenia. Hurts zaliczył 21 celnych podań na 40 prób, uzyskując 220 jardów, jedno przyłożenie i nie notując przechwytów. Po zwycięstwie Jaguars mają bilans 4-1, podczas gdy Eagles — 2-3.

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