Кэм Литтл принес «Джагуарс» победу 19:17 над «Иглз» — Sky Sports News

В Лондоне, Великобритания, «Джексонвилл Джагуарс» победили «Филадельфия Иглз» со счетом 19:17 в матче НФЛ на стадионе Tottenham Hotspur Stadium. Решающим стал 57-ярдовый филд-гол Кэма Литтла, реализованный одновременно с окончанием игрового времени.

Развязка за 12 секунд

Менее чем за четыре минуты до завершения встречи квотербек «Джагуарс» Тревор Лоуренс отдал 27-ярдовый тачдаун-пас Паркеру Вашингтону на четвертой попытке, выведя свою команду вперед — 16:14. Однако Джейлен Хертс провел «Иглз» на 32 ярда за девять розыгрышей, после чего Джейк Эллиотт реализовал филд-гол с 48 ярдов за 12 секунд до финальной сирены.

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После этого Амир Абдулла вернул начальный удар на 53 ярда, а Литтл последним ударом принес «Джексонвиллю» победу. О ходе игры сообщает Sky Sports.

Статистика лидеров

Лоуренс завершил матч с 24 точными передачами из 39 на 331 ярд, двумя тачдаунами и одним перехватом. Вашингтон поймал шесть передач на 124 ярда и оформил два тачдауна. Хертс выполнил 21 передачу из 40 на 220 ярдов, сделал один тачдаун и не имел перехватов. После победы «Джагуарс» имеют баланс 4-1, тогда как «Иглз» — 2-3.

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