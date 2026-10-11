Kenijski maratończyk Amos Kipruto 11 października wygrał bieg mężczyzn w Maratonie Chicagowskim w USA z czasem 2 godziny 1 minuta 9 sekund. To nowy rekord życiowy 34-letniego sportowca, który w ubiegłym roku zajął drugie miejsce w tych zawodach. Poinformował o tym Nation Kenya.

Rekord życiowy Kipruto

Przed startem w Chicago najlepszym wynikiem Kipruto było 2:01:39, które uzyskał podczas Maratonu Londyńskiego w kwietniu. W Chicago Kenijczyk poprawił ten czas o 30 sekund. Jego wynik był drugim najlepszym w historii Maratonu Chicagowskiego po rekordzie trasy 2:00:35, ustanowionym przez Kelvina Kiptuma w 2023 roku.

Liderzy pokonali 10 km w 28:37, a połowę dystansu w 1:00:38. Na 30. kilometrze, który grupa minęła w czasie 1:26:11, z trasy zeszli pacemakerzy Daniel Simiu Ebenyo, Gideon Rono i Oscar Chelimo. Około 33. kilometra przyspieszył Ugandyjczyk Jacob Kiplimo, jednak Kipruto wyszedł na prowadzenie mniej więcej na 35. kilometrze i stopniowo powiększał przewagę.

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Drugie miejsce zajął Etiopczyk Tadese Takele Bikila z czasem 2:02:56, a trzeci był jego rodak Milkesa Mengesha — 2:03:46. Kiplimo ukończył bieg na czwartym miejscu z wynikiem 2:04:18.

Feysa wyprzedziła Lokedi

W biegu kobiet zwyciężyła reprezentantka Etiopii Hawi Feysa, która obroniła tytuł mistrzyni Maratonu Chicagowskiego. Ukończyła bieg w czasie 2:13:33. Kenijka Sharon Lokedi zajęła drugie miejsce z wynikiem 2:14:07, a Brigid Kosgei była trzecia — 2:14:55.

Feysa i Lokedi biegły razem do końcowej części dystansu i pokonały 35 km w 1:53:45. Około dwóch kilometrów przed metą Etiopka wykonała decydujące przyspieszenie, na które Lokedi nie zdołała odpowiedzieć.

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