肯尼亚马拉松选手阿莫斯·基普鲁托10月11日在美国芝加哥马拉松男子组比赛中夺冠，成绩为2小时1分9秒。这是这名34岁运动员的新个人最好成绩，他去年在该赛事中获得第二名。据Nation Kenya报道。

基普鲁托的个人最好成绩

在芝加哥比赛开始前，基普鲁托的最好成绩是他4月在伦敦马拉松上跑出的2小时1分39秒。在芝加哥，这名肯尼亚选手将这一成绩提高了30秒。他的成绩成为芝加哥马拉松历史上第二好成绩，仅次于凯尔文·基普图姆2023年创造的2小时0分35秒赛道纪录。

领先选手以28分37秒完成10公里，以1小时0分38秒完成半程。在30公里处，该集团用时1小时26分11秒通过，领跑员丹尼尔·西缪·埃本约、吉迪恩·罗诺和奥斯卡·切利莫退出比赛。约在第33公里处，乌干达选手雅各布·基普利莫加速，但基普鲁托在约第35公里处取得领先，并逐渐扩大优势。

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埃塞俄比亚选手塔德塞·塔克莱·比基拉以2小时2分56秒获得第二名，他的同胞米尔克萨·门格沙以2小时3分46秒获得第三名。基普利莫以2小时4分18秒获得第四名。

费萨击败洛凯迪

女子组比赛中，埃塞俄比亚选手哈维·费萨夺冠，卫冕芝加哥马拉松冠军。她以2小时13分33秒完赛。肯尼亚选手沙伦·洛凯迪以2小时14分7秒获得第二名，布里吉德·科斯盖以2小时14分55秒获得第三名。

费萨和洛凯迪一直并肩跑到比赛最后阶段，并以1小时53分45秒通过35公里处。距离终点约两公里时，这名埃塞俄比亚选手发起决定性加速，洛凯迪未能回应。

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