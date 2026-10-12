华盛顿指挥官队在一场NFL比赛中以27比27战平纽约巨人队，原因是杰登·丹尼尔斯在加时赛末段未能让球队及时尝试一次可能制胜的任意球。据《卫报》报道，在巨人队处于可能完成制胜踢球的射程内时，达伦·佩恩从卡姆·斯卡特博手中制造掉球，华盛顿队在加时赛还剩两分钟时获得球权。

丹尼尔斯带领进攻推进至对手24码线。加时赛还剩12秒、球队已没有暂停的情况下，他持球跑动，但被阻止且没有推进码数。指挥官队列阵准备将球钉地，但时间已经耗尽。

丹尼尔斯自第二周第二次左肘脱臼后首次出场，传球推进199码、冲球推进103码，并取得两次达阵。

纽约队的逆转

指挥官队在第四节以27比13领先，但贾米斯·温斯顿率领巨人队完成逆转。他向以赛亚·莱克利送出一记17码达阵传球，并在常规时间还剩1分43秒时，以另一记17码传球找到马利克·纳伯斯并送入达阵区。温斯顿全场传球推进326码，送出三次达阵。

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纳伯斯完成11次接球，推进121码并取得一次达阵；莱克利完成11次接球，推进94码并两次达阵。不过，踢球问题阻碍了巨人队取胜：多米尼克·兹瓦达五次任意球尝试仅命中两次。

本轮其他赛果

新英格兰爱国者队以45比17大胜拉斯维加斯突袭者队。德雷克·梅耶送出四次达阵传球，传球推进374码，并贡献一次冲球达阵。纽约喷气机队以17比12击败克利夫兰布朗队，终结了三连败。

匹兹堡钢人队以34比22击败印第安纳波利斯小马队，杰伦·沃伦凭借188码总推进和两次长距离达阵发挥关键作用。休斯敦德州人队以26比3大胜田纳西泰坦队，取得赛季首胜；明尼苏达维京人队则在以23比13战胜新奥尔良圣徒队后保持不败。

此外，辛辛那提孟加拉虎队以31比24击败迈阿密海豚队，绿湾包装工队以31比7大胜芝加哥熊队，底特律雄狮队以45比21战胜亚利桑那红雀队。

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