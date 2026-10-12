Washington Commanders zremisowali 27:27 z New York Giants w meczu NFL po tym, jak Jayden Daniels pod koniec dogrywki nie pozwolił drużynie na czas wykonać potencjalnie zwycięskiego field goala. Według The Guardian, Washington odzyskał piłkę na dwie minuty przed końcem dogrywki, gdy Daron Payne wymusił fumble na Camie Skattebo, a Giants znajdowali się w zasięgu potencjalnie zwycięskiego kopnięcia.

Daniels doprowadził ofensywę do 24-jardowej linii rywali. Na 12 sekund przed końcem dogrywki, nie mając już przerw na żądanie, pobiegł z piłką i został zatrzymany bez zysku jardów. Commanders ustawili się do spajka, ale czas minął.

Daniels, który po raz pierwszy zagrał od drugiego zwichnięcia lewego łokcia w 2. kolejce, zanotował 199 jardów podaniami, 103 jardy biegiem i dwa przyłożenia.

Powrót Nowego Jorku

W czwartej kwarcie Commanders prowadzili 27:13, ale Jameis Winston poprowadził comeback Giants. Posłał 17-jardowe podanie na przyłożenie do Isaiaha Likely’ego, a na 1 minutę i 43 sekundy przed końcem regulaminowego czasu gry znalazł Malika Nabersa kolejnym 17-jardowym podaniem do strefy punktowej. Winston zakończył mecz z 326 jardami podaniami i trzema przyłożeniami.

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Nabers złapał 11 podań na 121 jardów i przyłożenie, a Likely zanotował 11 chwytów na 94 jardy i zdobył dwa przyłożenia. Problemy z kopnięciami uniemożliwiły jednak Giants zwycięstwo: Dominik Zvada wykorzystał tylko dwa z pięciu field goalów.

Inne wyniki kolejki

New England Patriots rozgromili Las Vegas Raiders 45:17. Drake Maye rzucił cztery podania na przyłożenie, uzyskał 374 jardy podaniami i dołożył przyłożenie biegowe. New York Jets pokonali Cleveland Browns 17:12, przerywając serię trzech porażek.

Pittsburgh Steelers wygrali z Indianapolis Colts 34:22 dzięki 188 łącznym jardom i dwóm długim przyłożeniom Jaylena Warrena. Houston Texans odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie, rozgramiając Tennessee Titans 26:3, a Minnesota Vikings pozostali niepokonani po meczu z New Orleans Saints — 23:13.

Cincinnati Bengals pokonali także Miami Dolphins 31:24, Green Bay Packers rozgromili Chicago Bears 31:7, a Detroit Lions zwyciężyli Arizona Cardinals 45:21.

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