«Вашингтон Коммандерс» сыграли вничью 27:27 с «Нью-Йорк Джайентс» в матче НФЛ после того, как Джейден Дэниелс в конце овертайма не позволил команде вовремя пробить потенциально победный филд-гол. По данным The Guardian, «Вашингтон» получил мяч за две минуты до окончания дополнительного времени после того, как Дарон Пейн выбил его у Кема Скаттебо, а «Джайентс» находились в зоне для потенциально победного удара.

Дэниелс довел атаку до 24-ярдовой линии соперника. За 12 секунд до окончания овертайма, не имея тайм-аутов, он побежал с мячом и был остановлен без продвижения вперед. «Коммандерс» выстроились для спайка, но время истекло.

Дэниелс, впервые сыгравший после того, как во второй раз вывихнул левый локоть во 2-м туре, набрал 199 пасовых ярдов, 103 ярда на выносе и оформил два тачдауна.

Камбэк Нью-Йорка

В четвертой четверти «Коммандерс» вели 27:13, но Джеймис Уинстон организовал камбэк «Джайентс». Он отдал 17-ярдовый тачдаун-пас Айзее Лайкли, а за 1 минуту 43 секунды до конца основного времени нашел Малика Нейберса еще одним 17-ярдовым пасом в зачетную зону. Уинстон завершил игру с 326 пасовыми ярдами и тремя тачдаунами.

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Нейберс поймал 11 передач на 121 ярд и занес тачдаун, а Лайкли сделал 11 приемов на 94 ярда и дважды отличился. В то же время проблемы с ударами помешали «Джайентс» победить: Доминик Звада реализовал лишь два из пяти филд-голов.

Другие результаты тура

«Нью-Ингленд Пэтриотс» разгромили «Лас-Вегас Рейдерс» 45:17. Дрейк Мей отдал четыре тачдаун-паса, набрал 374 ярда пасом и добавил тачдаун на выносе. «Нью-Йорк Джетс» победили «Кливленд Браунс» 17:12, прервав серию из трех поражений.

«Питтсбург Стилерс» обыграли «Индианаполис Колтс» 34:22 благодаря 188 суммарным ярдам и двум длинным тачдаунам Джейлена Уоррена. «Хьюстон Тексанс» одержали первую победу в сезоне, разгромив «Теннесси Тайтенс» 26:3, а «Миннесота Вайкингс» остались непобежденными после игры с «Нью-Орлеан Сэйнтс» — 23:13.

Также «Цинциннати Бенгалс» победили «Майами Долфинс» 31:24, «Грин-Бей Пэкерс» разгромили «Чикаго Беарс» 31:7, а «Детройт Лайонс» одолели «Аризона Кардиналс» 45:21.

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