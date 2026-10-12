澳大利亚田径运动员伊兹·巴特-多伊尔以2小时20分38秒的成绩完成美国芝加哥马拉松，创造了该国马拉松全国纪录。这位31岁的运动员获得第六名，并将澳大利亚此前的纪录提高了46秒。

新的全国纪录

此前的纪录为2小时21分24秒，由杰斯·斯滕森于2025年创造。巴特-多伊尔的成绩也比她的个人最好成绩快两分钟：她在2024年瓦伦西亚马拉松中跑出2小时22分59秒。

据《卫报》报道，巴特-多伊尔曾两次参加奥运会5000米比赛。她此前已保持澳大利亚半程马拉松和10000米全国纪录。

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比赛计划

赛后，这名运动员表示，她对这一结果非常满意，也感到如释重负，因为过去几年她一直认为这项纪录可以实现。她说，她的未婚夫莱利·考克斯在大部分赛程中与她一同奔跑，而她则按照计划的配速比赛，并计划为马拉松后半程保留体力。

巴特-多伊尔指出，她在比赛中就意识到自己能够跑进2小时21分以内，而在最后150米时已经开始庆祝这一成绩。过去一年中，她还在波士顿马拉松跑出2小时25分06秒，并在5月至8月期间在澳大利亚赢得四场半程马拉松比赛。

埃塞俄比亚选手哈维·费萨以2小时13分33秒赢得女子芝加哥马拉松冠军。肯尼亚选手莎伦·洛克迪以2小时14分07秒获得第二名。

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