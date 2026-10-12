Легкоатлетка Батт-Дойл побила рекорд Австралії в Чикаго — The Guardian

Австралійська легкоатлетка Іззі Батт-Дойл встановила національний рекорд у марафоні, пробігши Чиказький марафон у США за 2 години 20 хвилин 38 секунд. 31-річна спортсменка фінішувала шостою та перевершила попереднє досягнення Австралії на 46 секунд.

Новий національний рекорд

Попередній рекорд — 2:21:24 — у 2025 році встановила Джесс Стенсон. Результат Батт-Дойл також на дві хвилини кращий за її особистий рекорд: у 2024 році на марафоні у Валенсії вона показала час 2:22:59.

Як повідомляє The Guardian, Батт-Дойл є дворазовою учасницею Олімпійських ігор на дистанції 5000 метрів. Раніше вона вже володіла національними рекордами Австралії в напівмарафоні та бігу на 10 000 метрів.

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План на дистанцію

Після фінішу спортсменка заявила, що дуже задоволена результатом і відчуває полегшення, адже вважала цей рекорд досяжним протягом останніх кількох років. За її словами, більшу частину дистанції разом із нею біг її наречений Райлі Кокс, а вона дотримувалася запланованого темпу та розраховувала зберегти сили на другу половину марафону.

Батт-Дойл зазначила, що ще на дистанції усвідомила, що зможе вибігти з 2 годин 21 хвилини, а на останніх 150 метрах вже святкувала результат. Упродовж останнього року вона також показала час 2:25:06 на Бостонському марафоні та здобула чотири перемоги в напівмарафонах в Австралії між травнем і серпнем.

Переможницею жіночого Чиказького марафону стала ефіопська бігунка Хаві Фейса з результатом 2:13:33. Кенійка Шерон Локеді фінішувала другою, показавши час 2:14:07.

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