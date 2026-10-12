Australijska lekkoatletka Izzi Batt-Doyle ustanowiła krajowy rekord w maratonie, pokonując Maraton Chicagowski w USA w czasie 2 godzin, 20 minut i 38 sekund. 31-letnia zawodniczka zajęła szóste miejsce i poprawiła poprzedni rekord Australii o 46 sekund.

Nowy rekord krajowy

Poprzedni rekord — 2:21:24 — ustanowiła w 2025 roku Jess Stenson. Wynik Batt-Doyle był także o dwie minuty lepszy od jej rekordu życiowego: w 2024 roku podczas maratonu w Walencji uzyskała czas 2:22:59.

Jak informuje The Guardian, Batt-Doyle jest dwukrotną uczestniczką igrzysk olimpijskich na dystansie 5000 metrów. Wcześniej była już rekordzistką Australii w półmaratonie i biegu na 10 000 metrów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plan na dystans

Po finiszu zawodniczka oświadczyła, że jest bardzo zadowolona z wyniku i czuje ulgę, ponieważ przez ostatnich kilka lat uważała ten rekord za osiągalny. Jak powiedziała, przez większą część dystansu biegł z nią jej narzeczony Riley Cox, a ona trzymała się zaplanowanego tempa i liczyła na zachowanie sił na drugą połowę maratonu.

Batt-Doyle zaznaczyła, że już podczas biegu uświadomiła sobie, iż zdoła zejść poniżej 2 godzin i 21 minut, a na ostatnich 150 metrach już świętowała wynik. W ciągu ostatniego roku uzyskała również czas 2:25:06 w Maratonie Bostońskim oraz odniosła cztery zwycięstwa w półmaratonach w Australii między majem a sierpniem.

Zwyciężczynią kobiecego Maratonu Chicagowskiego została etiopska biegaczka Hawi Feysa z wynikiem 2:13:33. Kenijka Sharon Lokedi zajęła drugie miejsce, uzyskując czas 2:14:07.

Czytaj nas na