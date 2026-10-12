Австралийская легкоатлетка Иззи Батт-Дойл установила национальный рекорд в марафоне, пробежав Чикагский марафон в США за 2 часа 20 минут 38 секунд. 31-летняя спортсменка финишировала шестой и превзошла предыдущее достижение Австралии на 46 секунд.

Новый национальный рекорд

Предыдущий рекорд — 2:21:24 — в 2025 году установила Джесс Стенсон. Результат Батт-Дойл также на две минуты лучше ее личного рекорда: в 2024 году на марафоне в Валенсии она показала время 2:22:59.

Как сообщает The Guardian, Батт-Дойл является двукратной участницей Олимпийских игр на дистанции 5000 метров. Ранее она уже владела национальными рекордами Австралии в полумарафоне и беге на 10 000 метров.

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План на дистанцию

После финиша спортсменка заявила, что очень довольна результатом и чувствует облегчение, поскольку в последние несколько лет считала этот рекорд достижимым. По ее словам, большую часть дистанции вместе с ней бежал ее жених Райли Кокс, а она придерживалась запланированного темпа и рассчитывала сохранить силы на вторую половину марафона.

Батт-Дойл отметила, что еще на дистанции осознала, что сможет выбежать из 2 часов 21 минуты, а на последних 150 метрах уже праздновала результат. За последний год она также показала время 2:25:06 на Бостонском марафоне и одержала четыре победы в полумарафонах в Австралии в период с мая по август.

Победительницей женского Чикагского марафона стала эфиопская бегунья Хави Фейса с результатом 2:13:33. Кенийка Шерон Локеди финишировала второй, показав время 2:14:07.

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