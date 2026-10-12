在澳大利亚布里斯班，澳大利亚队在女子ODI系列赛第二场比赛中以九个三柱门的优势击败孟加拉国队，并提前以2比0锁定系列赛总胜利。开局击球手乔治娅·沃尔在97个球中得到131分且未被淘汰，澳大利亚女队在28.1个回合内以221-1达成目标。据《卫报》报道。

孟加拉国队创纪录

孟加拉国队以220-6结束本局。索布哈娜·莫斯塔里在134个球中得到118分，队长尼加尔·苏尔塔娜在114个球中得到74分且未被淘汰。两人联手为第四个三柱门得到195分，这是女子ODI历史上对阵澳大利亚队的最高搭档得分。

莫斯塔里和苏尔塔娜上场时，孟加拉国队在第八回合的比分为8-3。她们的合作也成为孟加拉国队在女子ODI历史上任何三柱门的最高搭档得分。220-6是孟加拉国队在这一赛制中对阵澳大利亚队的最高得分。

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沃尔和利奇菲尔德决定比赛

作为回应，沃尔和菲比·利奇菲尔德在开局搭档中用119个球得到162分。利奇菲尔德在51个球中得到70分。沃尔的131分成为Allan Border Field球场女子ODI比赛中的最高个人得分。

对于23岁的沃尔而言，这是她在该赛制仅第15场比赛中取得的第三个ODI百分。她也成为首位在Allan Border Field球场取得两个ODI百分的女性：2024年，她在这里对阵印度队的比赛中得到101分。澳大利亚队表现最佳的投球手是梅根·舒特，数据为4-36，其中她淘汰了莫斯塔里。

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