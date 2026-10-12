В Брисбене, Австралия, сборная Австралии победила Бангладеш с разницей в девять викетов во втором матче женской ODI-серии и досрочно обеспечила себе общую победу 2:0. Открывающая бэттерка Джорджия Волл набрала 131 ран без выбывания с 97 подач, а австралийки достигли цели — 221-1 за 28,1 овера. Об этом сообщает The Guardian.

Рекорд Бангладеш

Бангладеш завершил иннингс с результатом 220-6. Собхана Мостари набрала 118 ранов со 134 подач, а капитан Нигар Султана осталась не выбитой с 74 ранами со 114 подач. Вместе они добавили 195 ранов за четвёртый викет — это самое большое партнёрство против Австралии в истории женских ODI.

Мостари и Султана вышли на поле, когда у Бангладеш было 8-3 в восьмом овере. Их партнёрство также стало крупнейшим для любого викета в истории женских ODI сборной Бангладеш. Результат 220-6 стал самым высоким показателем Бангладеш против Австралии в этом формате.

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Волл и Литчфилд решили матч

В ответ Волл и Фиби Литчфилд набрали 162 рана со 119 подач в стартовом партнёрстве. Литчфилд набрала 70 ранов с 51 подачи. Набранный Волл 131 ран стал самым высоким индивидуальным результатом в женском ODI на стадионе Allan Border Field.

Для 23-летней Волл это третье столетие в ODI всего в 15-м матче этого формата. Она также стала первой женщиной, оформившей два ODI-столетия на Allan Border Field: в 2024 году она набрала там 101 ран в матче против Индии. Лучшей боулеркой Австралии стала Меган Шутт с показателем 4-36, в том числе именно она выбила Мостари.

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