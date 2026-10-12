W Brisbane w Australii reprezentacja Australii pokonała Bangladesz różnicą dziewięciu wicketów w drugim meczu kobiecej serii ODI i przed czasem zapewniła sobie zwycięstwo w całej serii 2:0. Otwierająca Georgia Voll zdobyła 131 runów bez eliminacji ze 97 piłek, a Australijki osiągnęły cel, uzyskując 221-1 w 28,1 overa. Poinformował o tym The Guardian.

Rekord Bangladeszu

Bangladesz zakończył innings z wynikiem 220-6. Sobhana Mostary zdobyła 118 runów ze 134 piłek, a kapitanka Nigar Sultana pozostała nieeliminowana z 74 runami ze 114 piłek. Razem zdobyły 195 runów za czwarty wicket — było to najwyższe partnerstwo przeciwko Australii w historii kobiecych ODI.

Mostary i Sultana weszły do gry, gdy Bangladesz miał wynik 8-3 w ósmym overze. Ich współpraca stała się również największą dla jakiegokolwiek wicketu w historii kobiecych ODI reprezentacji Bangladeszu. Wynik 220-6 był najwyższym rezultatem Bangladeszu przeciwko Australii w tym formacie.

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Voll i Litchfield rozstrzygnęły mecz

W odpowiedzi Voll i Phoebe Litchfield zdobyły 162 runy ze 119 piłek w otwierającym partnerstwie. Litchfield zdobyła 70 runów z 51 piłek. Zdobyte przez Voll 131 runów było najwyższym indywidualnym wynikiem w kobiecym ODI na stadionie Allan Border Field.

Dla 23-letniej Voll było to trzecie stulecie ODI dopiero w jej 15. meczu w tym formacie. Została także pierwszą kobietą, która zdobyła dwa stulecia ODI na Allan Border Field: w 2024 roku uzyskała tam 101 runów w meczu przeciwko Indiom. Najlepszą bowlerką Australii była Megan Schutt z wynikiem 4-36, w tym to ona wyeliminowała Mostary.

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