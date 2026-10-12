阿尔瓦雷斯计划不顾袭击在利雅得比赛——《卫报》

墨西哥拳手萨乌尔·阿尔瓦雷斯计划于10月31日在沙特阿拉伯首都利雅得举行一场冠军头衔争夺战，尽管该王国的机场和基础设施遭到一系列袭击。《卫报》报道称，消息援引沙特阿拉伯娱乐总局主席图尔基·阿勒谢赫的话。

阿尔瓦雷斯将与保持不败的克里斯蒂安·姆比利争夺WBC超中量级冠军头衔。阿勒谢赫表示，这名拳手亲自向他保证，无论安全局势如何，他都准备在10月登上拳台。

机场遇袭

在计划比赛前三周，对利雅得主要国际机场的导弹袭击造成至少12人死亡、300多人受伤。印度大使馆随后报告称，一名印度公民因伤势不治身亡，这可能使死亡人数增至13人。

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据沙特阿拉伯领导的军事联盟称，次日又一枚炮弹击中国王哈立德国际机场的旅客航站楼。官方还报告了伤者。也门胡塞武装宣称对袭击该王国机场和能源设施负责。

重返拳台

对于36岁的阿尔瓦雷斯而言，这将是他自2025年9月以一致判定负于特伦斯·克劳福德以来的首场比赛。这名墨西哥拳手此前曾于同年5月在利雅得比赛。

阿尔瓦雷斯正在西班牙地中海沿岸备战这场比赛，并因与沙特阿拉伯的时差调整日程。他表示，自己需要21天才能完全适应新的时区。姆比利赢得了全部29场职业比赛，其中24场以击倒获胜。

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