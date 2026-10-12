Мексиканский боксер Сауль Альварес намерен провести титульный поединок в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 31 октября, несмотря на серию атак на аэропорты и инфраструктуру королевства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Альварес должен встретиться с непобежденным Кристианом Мбилли в бою за титул WBC во втором среднем весе. Аль аш-Шейх заявил, что боксер лично заверил его в готовности выйти на ринг в октябре независимо от ситуации с безопасностью.

Атаки на аэропорт

За три недели до запланированного боя ракетный удар по главному международному аэропорту Эр-Рияда унес жизни по меньшей мере 12 человек и ранил более 300. Посольство Индии позднее сообщило о смерти своего гражданина от полученных ранений, что потенциально увеличивает число погибших до 13.

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На следующий день, по данным возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, еще один снаряд попал в пассажирский терминал международного аэропорта имени короля Халида. Власти также сообщали о раненых. Йеменские хуситы заявили об ответственности за атаки на аэропорты и энергетические объекты королевства.

Возвращение на ринг

Для 36-летнего Альвареса это должен быть первый бой после поражения единогласным решением судей от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Мексиканец ранее уже боксировал в Эр-Рияде в мае того же года.

Альварес готовится к поединку на средиземноморском побережье Испании и корректирует график из-за разницы во времени с Саудовской Аравией. Он заявил, что для полной адаптации к новому часовому поясу ему необходим 21 день. Мбилли выиграл все 29 профессиональных боев, в том числе 24 — нокаутом.

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