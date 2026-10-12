Meksykański bokser Saul Alvarez zamierza stoczyć walkę o tytuł w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, 31 października, mimo serii ataków na lotniska i infrastrukturę królestwa. Informuje o tym The Guardian, powołując się na Turkiego Al asz-Szejcha, przewodniczącego Generalnego Urzędu ds. Rozrywki Arabii Saudyjskiej.

Alvarez ma zmierzyć się z niepokonanym Christianem Mbillim w walce o tytuł WBC w wadze superśredniej. Al asz-Szejch powiedział, że bokser osobiście zapewnił go o gotowości do wyjścia na ring w październiku niezależnie od sytuacji bezpieczeństwa.

Ataki na lotnisko

Trzy tygodnie przed planowaną walką atak rakietowy na główne międzynarodowe lotnisko w Rijadzie zabił co najmniej 12 osób i ranił ponad 300. Ambasada Indii poinformowała później o śmierci swojego obywatela w wyniku odniesionych obrażeń, co potencjalnie zwiększa liczbę ofiar śmiertelnych do 13.

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Następnego dnia, według dowodzonej przez Arabię Saudyjską koalicji wojskowej, kolejny pocisk uderzył w terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida. Władze poinformowały również o rannych. Jemeńscy Huti przyznali się do odpowiedzialności za ataki na lotniska i obiekty energetyczne królestwa.

Powrót na ring

Dla 36-letniego Alvareza ma to być pierwsza walka po porażce jednogłośną decyzją sędziów z Terence’em Crawfordem we wrześniu 2025 roku. Meksykanin wcześniej boksował już w Rijadzie w maju tego samego roku.

Alvarez przygotowuje się do pojedynku na śródziemnomorskim wybrzeżu Hiszpanii i dostosowuje harmonogram ze względu na różnicę czasu z Arabią Saudyjską. Oświadczył, że potrzebuje 21 dni, aby w pełni przystosować się do nowej strefy czasowej. Mbilli wygrał wszystkie 29 zawodowych walk, w tym 24 przez nokaut.

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