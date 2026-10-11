Марафонець Амос Кіпруто виграв Чиказький марафон за 2:01:09 — Nation Kenya

Кенійський марафонець Амос Кіпруто 11 жовтня переміг у чоловічому забігу Чиказького марафону у США з результатом 2 години 1 хвилина 9 секунд. Це новий особистий рекорд 34-річного спортсмена, який торік посів на цих змаганнях друге місце. Про це повідомляє Nation Kenya.

Особистий рекорд Кіпруто

До старту в Чикаго найкращим результатом Кіпруто були 2:01:39, які він показав на Лондонському марафоні у квітні. У Чикаго кенієць поліпшив цей час на 30 секунд. Його результат став другим найкращим в історії Чиказького марафону після рекорду траси 2:00:35, встановленого Келвіном Кіптумом у 2023 році.

Лідери подолали 10 км за 28:37, а половину дистанції — за 1:00:38. На позначці 30 км, яку група пройшла за 1:26:11, дистанцію залишили пейсмейкери Даніель Сіміу Ебеньйо, Гідеон Роно та Оскар Челімо. Близько 33-го кілометра прискорився угандієць Джейкоб Кіплімо, однак Кіпруто вийшов уперед приблизно на 35-му кілометрі та поступово збільшив відрив.

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Друге місце посів ефіоп Тадесе Такеле Бікіла з часом 2:02:56, третім став його співвітчизник Мілкеса Менгеша — 2:03:46. Кіплімо фінішував четвертим із результатом 2:04:18.

Фейса випередила Локеді

У жіночому забігу перемогла представниця Ефіопії Гаві Фейса, яка захистила титул чемпіонки Чиказького марафону. Вона фінішувала за 2:13:33. Кенійка Шерон Локеді посіла друге місце з результатом 2:14:07, а Бріджид Косгеї стала третьою — 2:14:55.

Фейса та Локеді трималися разом до завершальної частини дистанції й пройшли 35 км за 1:53:45. Приблизно за два кілометри до фінішу ефіопка здійснила вирішальне прискорення, на яке Локеді не змогла відповісти.

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