KPR Gminy Kobierzyce złożył odwołanie do LOTTO Superligi Kobiet po domowej porażce z KRASOŃ MKS Piotrcovia 25:26. Jak informuje Interia Sport, klub kwestionuje udział Natalii Nosek w meczu po jej trzeciej karze dwóch minut.

Protest w sprawie udziału zawodniczki

Według portalu Nosek otrzymała trzecią karę dwóch minut w 52. minucie. Ze względu na sumę kar powinna zakończyć udział w grze, jednak w oficjalnym protokole w tej sytuacji nie odnotowano kary dla żadnej zawodniczki.

Mimo to Piotrcovia grała przez 120 sekund w osłabieniu. Później Nosek, występująca na pozycji prawej rozgrywającej, wróciła na boisko i zdobyła dwie bramki w kluczowym momencie spotkania.

W oświadczeniu KPR Gminy Kobierzyce wskazano, że odwołanie dotyczy zawodniczki drużyny przeciwnej, która, zdaniem klubu, kontynuowała grę do końcowej syreny po trzech karach dwóch minut. Klub poinformował, że będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

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Niebieska kartka dla trenera

W ostatniej minucie meczu niebieską kartkę otrzymał trener KPR Gminy Kobierzyce Erlander Silva. Zdaniem sędziń portugalski szkoleniowiec wszedł na boisko, gdy piłka pozostawała w grze. Doszło do tego po faulu w ataku ze strony Piotrcovii, gdy piłka poleciała w kierunku ławki rezerwowych KPR.

Na początku meczu bliżej zwycięstwa były przyjezdne, jednak przed przerwą inicjatywę przejęły piłkarki ręczne z Kobierzyc. W drugiej połowie sytuacja się zmieniła, a gospodynie próbowały odrobić straty, lecz przegrały różnicą jednej bramki.

W innych meczach piątej kolejki PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Sośnicę Gliwice 38:26 i pozostał liderem. Enea MKS Gniezno wygrał z Galiczanką Lwów 36:26, Szczypiorno Kalisz pokonało Energę Start Elbląg 37:36 dzięki bramce Anny Diabło na pięć sekund przed końcową syreną, a KGHM MKS Zagłębie Lubin wygrało z ELMAS-KPS APR Radom 39:22.

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