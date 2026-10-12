KPR Gminy Kobierzyce在主场以25:26负于KRASOŃ MKS Piotrcovia后，向LOTTO Superliga Kobiet提出申诉。正如Interia Sport报道，该俱乐部对娜塔莉娅·诺塞克在领到第三次两分钟处罚后继续参加比赛提出异议。

针对球员参赛的申诉

据该媒体报道，诺塞克在第52分钟领到第三次两分钟处罚。由于处罚累计，她本应停止参加比赛，但在官方比赛记录中，这一事件没有记载任何球员受到处罚。

尽管如此，Piotrcovia仍以少一人状态比赛了120秒。随后，司职右后卫的诺塞克重返场地，并在比赛的关键时刻打进两球。

KPR Gminy Kobierzyce在声明中表示，该申诉涉及对手球队的一名球员；该俱乐部认为，这名球员在三次两分钟处罚后仍继续比赛至终场哨响。俱乐部称将通报审理的后续进展。

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教练被出示蓝牌

比赛最后一分钟，KPR Gminy Kobierzyce主教练埃尔兰德·席尔瓦被出示蓝牌。裁判认为，这名葡萄牙教练在球仍处于比赛状态时进入了场地。这发生在Piotrcovia一次进攻犯规之后，当时球飞向KPR的替补席方向。

比赛开始时，客队更接近取胜，但在中场休息前，来自科别日采的手球运动员掌握了主动权。下半场局势发生变化，主队试图追平比分，但最终以一球之差落败。

在其他第五轮比赛中，PGE MKS El-Volt Lublin以38:26击败Sośnica Gliwice并继续领跑；Enea MKS Gniezno以36:26战胜Galiczanka Lwów；Szczypiorno Kalisz凭借安娜·迪亚布沃在终场哨响前5秒的进球，以37:36击败Energa Start Elbląg；KGHM MKS Zagłębie Lubin则以39:22战胜ELMAS-KPS APR Radom。

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