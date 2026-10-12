KPR Gminy Kobierzyce подал апелляцию в LOTTO Superliga Kobiet после домашнего поражения от KRASOŃ MKS Piotrcovia со счетом 25:26. Как сообщает Interia Sport, клуб оспаривает участие Наталии Носек в матче после ее третьего двухминутного удаления.

Жалоба из-за участия игрока

По данным издания, Носек получила третье двухминутное удаление на 52-й минуте. Из-за совокупности наказаний она должна была прекратить участие в игре, однако в официальном протоколе в этом эпизоде не было указано наказание ни одной игрока.

Несмотря на это, Piotrcovia провела 120 секунд в меньшинстве. Позднее Носек, выступающая на позиции правой полусредней, вернулась на площадку и забросила два мяча в ключевой момент встречи.

В заявлении KPR Gminy Kobierzyce отметили, что апелляция касается игрока команды-соперника, которая, по позиции клуба, продолжила игру до финальной сирены после трех двухминутных удалений. В клубе сообщили, что будут информировать о дальнейшем ходе рассмотрения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Синяя карточка тренеру

В последнюю минуту матча синюю карточку получил тренер KPR Gminy Kobierzyce Эрландер Силва. По мнению арбитров, португальский специалист вышел на площадку, когда мяч оставался в игре. Это произошло после фола в атаке со стороны Piotrcovia, когда мяч полетел в направлении скамейки запасных KPR.

В начале матча гости были ближе к победе, но до перерыва инициативу перехватили гандболистки из Кобежице. Во второй половине встречи ситуация изменилась, а хозяйки пытались отыграться, однако уступили с разницей в один мяч.

В других матчах пятого тура PGE MKS El-Volt Lublin победил Sośnica Gliwice — 38:26 и остался лидером. Enea MKS Gniezno обыграл Galiczanka Lwów — 36:26, Szczypiorno Kalisz одолел Energa Start Elbląg — 37:36 благодаря голу Анны Дьябло за пять секунд до финальной сирены, а KGHM MKS Zagłębie Lubin победил ELMAS-KPS APR Radom — 39:22.

Читай нас в