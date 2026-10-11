Kolumbijski sportowiec Santiago Vásquez ustanowił rekord świata na dystansie 200 metrów w łyżwiarstwie szybkim na rolkach podczas World Skate Games w Asunción w Paragwaju. W kwalifikacjach seniorskiej męskiej jazdy indywidualnej na czas pokonał dystans w 17,108 sekundy, informuje The Rio Times.

Zwycięstwo po rekordzie

W finale Vásquez uzyskał czas 17,133 sekundy i zdobył złoty medal. Srebro wywalczył reprezentant Hiszpanii Joan Guzmán z wynikiem 17,215 sekundy. Brązowym medalistą został Kolumbijczyk John Tascon Olguín, który w dodatkowym biegu wyprzedził Amerykanina Jacoba Meltona.

Kolejny rekord świata w kwalifikacjach ustanowiła Yvonne Noces Gallardo z Salwadoru: w kobiecym wyścigu na 200 metrów finiszowała w 18,389 sekundy. Jednak w finale zwyciężyła Kolumbijka Colleen Castro z czasem 18,425 sekundy. Był to jej trzeci z rzędu tytuł mistrzyni świata w tej konkurencji. Jej rodaczka Geiny Pájaro zajęła drugie miejsce, a Noces Gallardo — trzecie.

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Pięć złotych medali Kolumbii

Pierwszego dnia zawodów, 10 października, reprezentacja Kolumbii zdobyła pięć z ośmiu tytułów w łyżwiarstwie szybkim na rolkach. Zespół wywalczył łącznie 10 z 24 medali: pięć złotych, trzy srebrne i dwa brązowe.

Gabriela Rueda zwyciężyła w seniorskiej kobiecej punktowej jeździe na 5000 metrów, zdobywając 11 punktów. W kategorii juniorskiej Mariana Imitola Vásquez wygrała kobiecy punktowy wyścig na 5000 metrów z 33 punktami, a Emanuel Ramos Mosquera był najlepszy wśród juniorów na dystansie 200 metrów z czasem 17,615 sekundy.

Zawody torowe miały być kontynuowane 11 października sprintem na 500 metrów i wyścigami eliminacyjnymi na 10 000 metrów. Starty drogowe w centrum Asunción zaplanowano na 14 i 15 października.

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