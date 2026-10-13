DP World Tour nie przyzna członkostwa w 2027 roku golfistom, którzy zapiszą się do udziału w kolejnym sezonie LIV Golf. O tym dyrektor generalny DP World Tour Guy Kinnings poinformował BBC Sport. Jak powiedział, zawodnicy muszą wybrać, gdzie będą występować, oraz przestrzegać zasad europejskiego touru, którego sponsorem jest DP World.

Nowe warunki członkostwa

W poprzednich sezonach DP World Tour przyznawał niektórym czołowym golfistom warunkowe zezwolenia, które umożliwiały im grę zarówno w DP World Tour, jak i w LIV Golf. Wśród tych sportowców byli Jon Rahm i Tyrrell Hatton. W tym roku warunkowe zezwolenia otrzymało dziewięciu zawodników.

Golfiści będą teraz musieli poinformować, w których tourach planują występować w przyszłym roku. Informacja ta będzie uwzględniana przy podejmowaniu decyzji o ich członkostwie w DP World Tour. Jeśli zawodnik nie ujawni zamiaru gry w LIV Golf, a następnie dołączy do tego touru, może to stanowić podstawę do zakończenia jego członkostwa.

Około 15 graczy LIV Golf, w tym Rahm, Hatton, Victor Perez i Tom McKibbin, ma status w DP World Tour w jednej z kategorii członkostwa. Inni zawodnicy, wśród nich Joaquin Niemann i Thomas Pieters, nie mają takiego statusu. Tylko członkowie DP World Tour mogą reprezentować Europę w Pucharze Rydera.

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Terminy i przyszłość LIV Golf

Zawodnicy mogą zarejestrować się do udziału w DP World Tour w przyszłym roku do 16 listopada. Zgodnie z warunkami sądowo nadzorowanego procesu restrukturyzacji LIV Golf musi podpisać kontrakty z zawodnikami do 25 października.

We wrześniu LIV Golf złożył wniosek o ochronę przed bankructwem w ramach procedury Chapter 11 po zaprzestaniu wielomiliardowego finansowania ze strony Funduszu Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej. W ubiegłym tygodniu tour poinformował, że zapewnił sobie możliwość uzyskania do 300 mln dolarów finansowania od BC Partners Credit, aby kontynuować działalność w sezonie 2027.

Według BBC Sport bardziej rygorystyczne podejście DP World Tour wiąże się między innymi z propozycją LIV Golf, aby przyznać zawodnikom udział kapitałowy w przyszłym projekcie. Europejski tour uważa to za niezgodne ze statusem organizacyjnym członków. Dwukrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Jon Rahm już oświadczył, że nie będzie kontynuował występów w LIV Golf.

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