DP World Tour将在2027年不向签约参加下一赛季LIV Golf的高尔夫球手授予会员资格。DP World Tour首席执行官盖伊·金宁斯向BBC Sport表示了这一消息。据他称，球员必须选择在哪里参赛，并遵守由DP World赞助的欧洲巡回赛规则。

新的会员条件

在此前几个赛季，DP World Tour曾向部分顶尖高尔夫球手发放附条件许可，使他们能够同时参加DP World Tour和LIV Golf。其中包括琼·拉姆和泰瑞尔·哈顿。今年有9名球员获得了附条件许可。

现在，高尔夫球手必须说明他们计划在明年参加哪些巡回赛。这一信息将在决定他们的DP World Tour会员资格时被纳入考量。如果一名球员未披露参加LIV Golf的意图，随后又加入该巡回赛，这可能成为终止其会员资格的理由。

约有15名LIV Golf球员，包括拉姆、哈顿、维克托·佩雷斯和汤姆·麦基宾，依据某一会员类别拥有DP World Tour资格。其他球员，包括华金·涅曼和托马斯·彼得斯，则没有这一资格。只有DP World Tour会员才能代表欧洲参加莱德杯。

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期限与LIV Golf的未来

球员可在11月16日前注册参加明年的DP World Tour。根据LIV Golf受法院监督的重组程序条款，该赛事必须在10月25日前与球员签约。

9月，在沙特阿拉伯公共投资基金停止提供数十亿美元资金后，LIV Golf申请了Chapter 11破产保护。上周，该巡回赛表示，已确保有机会从BC Partners Credit获得最高3亿美元融资，以在2027赛季继续运营。

据BBC Sport报道，DP World Tour采取更强硬做法的原因之一，是LIV Golf提议给予球员未来项目的股权。欧洲巡回赛认为，这与会员的组织身份不相容。两届大满贯冠军琼·拉姆已表示，他不会继续参加LIV Golf。

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