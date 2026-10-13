DP World Tour не будет предоставлять членство в 2027 году гольфистам, которые подпишутся на участие в следующем сезоне LIV Golf. Об этом генеральный директор DP World Tour Гай Киннингс сообщил BBC Sport. По его словам, игроки должны выбрать, где выступать, и соблюдать правила европейского тура, спонсором которого является DP World.

Новые условия членства

В предыдущих сезонах DP World Tour предоставлял отдельным ведущим гольфистам условные разрешения, позволявшие им играть и в DP World Tour, и в LIV Golf. Среди таких спортсменов были Джон Рам и Тиррелл Хаттон. В этом году условные разрешения получили девять игроков.

Теперь гольфисты должны будут сообщить, в каких турах планируют выступать в следующем году. Эта информация будет учитываться при принятии решения об их членстве в DP World Tour. Если игрок не раскроет намерение выступать в LIV Golf, а затем присоединится к туру, это может стать основанием для прекращения его членства.

Около 15 игроков LIV Golf, в том числе Рам, Хаттон, Виктор Перес и Том Маккиббин, имеют статус в DP World Tour по одной из категорий членства. Другие игроки, среди которых Хоакин Ниманн и Томас Питерс, такого статуса не имеют. Только члены DP World Tour могут представлять Европу в Кубке Райдера.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сроки и будущее LIV Golf

Игроки могут зарегистрироваться для участия в DP World Tour в следующем году до 16 ноября. По условиям контролируемой судом процедуры реструктуризации LIV Golf должен подписать игроков до 25 октября.

В сентябре LIV Golf подал заявление о защите от банкротства по процедуре Chapter 11 после прекращения многомиллиардного финансирования со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии. На прошлой неделе тур сообщил, что обеспечил возможность получить до 300 млн долларов финансирования от BC Partners Credit для продолжения работы в сезоне 2027.

По информации BBC Sport, более жесткий подход DP World Tour связан, в частности, с предложением LIV Golf предоставить игрокам долевое участие в будущем проекте. В европейском туре считают это несовместимым с организационным статусом членов. Двукратный победитель мейджоров Джон Рам уже заявил, что не будет продолжать выступления в LIV Golf.

Читай нас в