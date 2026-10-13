DP World Tour не прийматиме гравців LIV Golf у сезоні 2027 — BBC Sport

DP World Tour не прийматиме до членства у 2027 році гольфістів, які підпишуться на участь у наступному сезоні LIV Golf. Про це BBC Sport повідомив генеральний директор DP World Tour Гай Кіннінгс. За його словами, гравці мають обрати, де виступати, та дотримуватися правил європейського туру, спонсором якого є DP World.

Нові умови членства

У попередні сезони DP World Tour надавав окремим провідним гольфістам умовні дозволи, що давали їм змогу грати і в DP World Tour, і в LIV Golf. Серед таких спортсменів були Джон Рам і Тіррелл Гаттон. Цього року умовні дозволи отримали дев’ять гравців.

Тепер гольфісти повинні будуть повідомити, у яких турах планують виступати наступного року. Цю інформацію враховуватимуть під час ухвалення рішення щодо їхнього членства в DP World Tour. Якщо гравець не розкриє намір виступати в LIV Golf, а згодом приєднається до туру, це може бути підставою для припинення його членства.

Близько 15 гравців LIV Golf, зокрема Рам, Гаттон, Віктор Перес і Том Маккіббін, мають статус у DP World Tour за однією з категорій членства. Інші гравці, серед яких Хоакін Німанн і Томас Пітерс, такого статусу не мають. Лише члени DP World Tour можуть представляти Європу в Кубку Райдера.

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Строки та майбутнє LIV Golf

Гравці можуть зареєструватися для участі в DP World Tour наступного року до 16 листопада. За умовами судово контрольованої процедури реструктуризації LIV Golf має підписати гравців до 25 жовтня.

У вересні LIV Golf подав заяву про захист від банкрутства за процедурою Chapter 11 після припинення багатомільярдного фінансування з боку Суверенного фонду Саудівської Аравії. Минулого тижня тур повідомив, що забезпечив можливість отримати до 300 млн доларів фінансування від BC Partners Credit для продовження роботи в сезоні 2027.

За інформацією BBC Sport, жорсткіший підхід DP World Tour пов’язаний, зокрема, з пропозицією LIV Golf надати гравцям акціонерну участь у майбутньому проєкті. У європейському турі вважають це несумісним зі статусом організації членів. Дворазовий переможець мейджорів Джон Рам уже заявив, що не продовжуватиме виступи в LIV Golf.

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