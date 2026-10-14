Arsenal pokonał francuskie Lille 3:0 w Londynie, w Wielkiej Brytanii, w meczu Ligi Mistrzów. Londyński klub strzelił wszystkie trzy gole w drugiej połowie: Jurrien Timber trafił w 64. minucie, Eberechi Eze w 67., a Bukayo Saka w 71. O sprawie informuje The Guardian.

Gole po przerwie

Do 64. minuty goście powstrzymywali ataki gospodarzy. Arsenal miał piłkę przez 59% czasu i oddał osiem celnych strzałów, podczas gdy Lille nie oddało ani jednego celnego uderzenia. Noni Madueke asystował przy golu Timbera, który otworzył wynik po udanym pierwszym kontakcie z piłką i strzale prawą nogą.

Saka wszedł z ławki w 65. minucie i niemal natychmiast podał do Eze, który zdobył bramkę lewą nogą. Później Saka sam trafił do siatki Lille po kombinacji z Kaiem Havertzem i Martinem Odegaardem. W wyjściowym składzie Arsenalu zagrał także Viktor Gyokeres, którego zmieniono w 65. minucie.

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Seria w Lidze Mistrzów

Zwycięstwo było 14. z rzędu dla drużyny Mikela Artety w fazie ligowej turnieju. Według gazety gol Saki był 36. bramką Arsenalu na Emirates Stadium w meczach fazy ligowej lub grupowej Ligi Mistrzów od powrotu klubu do tych rozgrywek trzy lata temu.

Przed meczem klub uczcił pamięć dożywotniego prezydenta Arsenalu Kena Friara, którego śmierć w wieku 92 lat została podana do wiadomości tego samego dnia. Piłkarze gospodarzy wyszli na mecz w czarnych opaskach. Napastnik Lille Olivier Giroud, który wcześniej grał w Arsenalu, wszedł na boisko w 78. minucie i otrzymał owację.

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