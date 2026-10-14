«Арсенал» обыграл французский «Лилль» со счетом 3:0 в Лондоне, Великобритания, в матче Лиги чемпионов. Лондонский клуб забил все три мяча во втором тайме: Юрриен Тимбер отличился на 64-й минуте, Эберечи Эзе — на 67-й, а Букайо Сака — на 71-й. Об этом сообщает The Guardian.

Голы после перерыва

До 64-й минуты гости сдерживали атаки хозяев. «Арсенал» владел мячом 59% времени и нанес восемь ударов в створ, тогда как «Лилль» не нанес ни одного точного удара. Нони Мадуэке ассистировал Тимберу, который открыл счет после удачного первого касания и удара правой ногой.

Сака вышел на замену на 65-й минуте и почти сразу отдал передачу на Эзе, который забил левой ногой. Позднее Сака сам поразил ворота «Лилля» после комбинации с Каем Хаверцем и Мартином Эдегором. В стартовом составе «Арсенала» также играл Виктор Дьокереш, которого заменили на 65-й минуте.

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Серия в Лиге чемпионов

Победа стала для команды Микеля Артеты 14-й подряд на этапе лиги турнира. По данным издания, гол Сака стал 36-м для «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс» в матчах этапа лиги или группового этапа Лиги чемпионов после возвращения клуба в турнир три года назад.

Перед игрой клуб почтил память пожизненного президента «Арсенала» Кена Фрайера, о смерти которого в возрасте 92 лет стало известно в тот же день. Игроки хозяев вышли на матч в черных повязках. Форвард «Лилля» Оливье Жиру, ранее выступавший за «Арсенал», вышел на замену на 78-й минуте и получил овации.

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