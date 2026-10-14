在英国伦敦进行的一场欧冠比赛中，阿森纳以3比0击败法国球队里尔。伦敦俱乐部的三粒进球均出现在下半场：尤里安·廷伯在第64分钟破门，埃贝雷奇·埃泽在第67分钟得分，布卡约·萨卡在第71分钟进球。据《卫报》报道。

中场休息后进球

直到第64分钟，客队一直遏制着主队的进攻。阿森纳的控球时间占59%，有8次射正，而里尔没有一次射正。诺尼·马杜埃凯助攻廷伯，后者凭借一次成功的第一脚触球和右脚射门首开纪录。

萨卡在第65分钟替补登场，几乎立刻将球传给埃泽，后者用左脚破门。随后，萨卡在与凯·哈弗茨和马丁·厄德高配合后，亲自攻破里尔球门。维克托·哲凯赖什也进入了阿森纳首发阵容，并在第65分钟被换下。

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欧冠连胜纪录

这场胜利是米克尔·阿尔特塔的球队在赛事联赛阶段取得的第14场连胜。据该媒体数据，萨卡的进球是阿森纳自三年前重返该赛事以来，在酋长球场进行的欧冠联赛阶段或小组赛阶段比赛中的第36粒进球。

比赛前，俱乐部悼念了阿森纳终身主席肯·弗莱尔；当天传出他以92岁高龄去世的消息。主队球员佩戴黑纱出场。曾效力于阿森纳的里尔前锋奥利维耶·吉鲁在第78分钟替补登场，并获得掌声。

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