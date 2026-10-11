Колумбийский спортсмен Сантьяго Васкес установил мировой рекорд на дистанции 200 метров в роллерных гонках на World Skate Games в Асунсьоне, Парагвай. В квалификации взрослой мужской гонки с раздельным стартом он преодолел дистанцию за 17,108 секунды, сообщает The Rio Times.

Победа после рекорда

В финале Васкес показал время 17,133 секунды и завоевал золотую медаль. Серебро выиграл представитель Испании Хоан Гусман с результатом 17,215 секунды. Бронзовым призером стал колумбиец Джон Таскон Ольгин, который в дополнительном заезде опередил американца Джейкоба Мелтона.

Еще один мировой рекорд в квалификации установила Ивонн Ночес Гальярдо из Сальвадора: в женской гонке на 200 метров она финишировала за 18,389 секунды. Однако в финале победила Коллин Кастро из Колумбии с временем 18,425 секунды. Для нее это третий подряд титул чемпионки мира в этой дисциплине. Ее соотечественница Гейни Пахаро стала второй, а Ночес Гальярдо — третьей.

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Пять золотых медалей Колумбии

В первый день соревнований, 10 октября, сборная Колумбии выиграла пять из восьми титулов в роллерных скоростных гонках. Команда завоевала в общей сложности 10 из 24 медалей: пять золотых, три серебряные и две бронзовые.

Габриэла Руэда победила во взрослой женской гонке на 5000 метров по очкам, набрав 11 баллов. В юниорской категории Мариана Имитола Васкес выиграла женскую гонку на 5000 метров по очкам с 33 баллами, а Эмануэль Рамос Москера стал лучшим среди юниоров на дистанции 200 метров с временем 17,615 секунды.

Трековые соревнования должны были продолжиться 11 октября спринтом на 500 метров и гонками на выбывание на 10 000 метров. Дорожные старты в центре Асунсьона были запланированы на 14 и 15 октября.

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