В США «Милуоки Брюэрс» обыграли «Лос-Анджелес Доджерс» со счетом 7:4 во втором матче Чемпионской серии Национальной лиги MLB. Благодаря этой победе «Брюэрс» повели 2:0 в противостоянии до четырех побед, сообщает The Guardian.

Хоум-ран и решающий сингл Контрераса

Уильям Контрерас стал одним из ключевых игроков матча. В пятом иннинге он сравнял счет 436-футовым хоум-раном в центр поля, а в шестом вывел «Милуоки» вперед синглом в левую часть поля.

При счете 4:4 Дэвид Хэмилтон из «Брюэрс» в начале шестого иннинга получил попадание мячом после подачи Брока Стюарта. Во время попытки Стюарта сделать бросок на первую базу мяч пролетел мимо перчатки Фредди Фримена и оказался в фол-территории, что позволило Хэмилтону добраться до второй базы. После аута Джексона Чурио Стюарт выдал Брайсу Турангу базу на болах, а Контрерас принес команде пятый ран.

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Преимущество булпена «Милуоки»

«Доджерс» трижды выходили вперед в первых пяти иннингах, но «Брюэрс» каждый раз отвечали. После раннего завершения выступления стартового питчера Логана Хендерсона релиферы Дастин Мэй, ДжоДжо Ромеро, Абнер Урибе и Аарон Эшби не позволили соперникам набрать очки и подряд вывели из игры последних 15 бэттеров «Лос-Анджелеса».

В восьмом иннинге Брайс Туранг и Джейк Бауэрс добавили по синглу, каждый из которых принес по одному рану. «Доджерс» нанесли лишь три хита, не реализовали ни одной из четырех возможностей с бегунами в зачетной позиции и имеют показатель 2 из 26 в таких ситуациях в нынешнем плей-офф.

Стартовый питчер «Лос-Анджелеса» Ёсинобу Ямамото провел на поле 2,2 иннинга — это его самый короткий старт в плей-офф. Третий матч серии состоится в Лос-Анджелесе в среду.

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