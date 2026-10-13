Брюерс перемогли Доджерс і повели 2:0 у серії NLCS — The Guardian

У США «Мілвокі Брюерс» обіграли «Лос-Анджелес Доджерс» з рахунком 7:4 у другому матчі Чемпіонської серії Національної ліги MLB. Завдяки цій перемозі «Брюерс» повели 2:0 у протистоянні до чотирьох перемог, повідомляє The Guardian.

Гомер і вирішальний сингл Контрераса

Вільям Контрерас став одним із ключових гравців матчу. У п'ятому інінгу він зрівняв рахунок 436-футовим хоум-раном у центр поля, а в шостому вивів «Мілвокі» вперед синглом у ліву частину поля.

За рахунку 4:4 Девід Гамільтон із «Брюерс» на початку шостого інінгу отримав влучання м'ячем після подачі Брока Стюарта. Під час спроби Стюарта зробити кидок на першу базу м'яч пролетів повз рукавичку Фредді Фрімена та опинився у фол-території, що дозволило Гамільтону дістатися другої бази. Після ауту Джексона Чуріо Стюарт видав Брайсу Турангу базу на болах, а Контрерас приніс команді п'ятий ран.

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Перевага булпену Мілвокі

«Доджерс» тричі виходили вперед у перших п'яти інінгах, але «Брюерс» щоразу відповідали. Після раннього завершення виступу стартового пітчера Логана Гендерсона релівери Дастін Мей, ДжоДжо Ромеро, Абнер Урібе та Аарон Ешбі не дозволили суперникам набрати очок і поспіль вивели з гри останніх 15 беттерів «Лос-Анджелеса».

У восьмому інінгу Брайс Туранг і Джейк Бауерс додали по синглу, які принесли ще по одному рану. «Доджерс» завдали лише трьох хітів, не реалізували жодної з чотирьох нагод із бігунами в заліковій позиції та мають показник 2 із 26 у таких ситуаціях у нинішньому плей-оф.

Стартовий пітчер «Лос-Анджелеса» Йосінобу Ямамото провів на полі 2,2 інінгу — це його найкоротший старт у плей-оф. Третій матч серії відбудеться в Лос-Анджелесі в середу.

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