W USA Milwaukee Brewers pokonali Los Angeles Dodgers 7:4 w drugim meczu National League Championship Series MLB. Dzięki temu zwycięstwu Brewers objęli prowadzenie 2:0 w rywalizacji do czterech zwycięstw, informuje The Guardian.

Home run i decydujący singiel Contrerasa

William Contreras był jednym z kluczowych zawodników meczu. W piątej zmianie wyrównał wynik home runem na 436 stóp w środkową część boiska, a w szóstej wyprowadził Milwaukee na prowadzenie singlem w lewą część pola.

Przy wyniku 4:4 David Hamilton z Brewers został trafiony piłką po narzucie Brocka Stewarta na początku szóstej zmiany. Podczas próby rzutu Stewarta na pierwszą bazę piłka przeleciała obok rękawicy Freddiego Freemana i znalazła się na terenie faul, co pozwoliło Hamiltonowi dotrzeć do drugiej bazy. Po aucie Jacksona Chourio Stewart przyznał Bryce’owi Turangowi bazę za darmo, a Contreras zdobył dla zespołu piąty run.

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Przewaga bullpenów Milwaukee

Dodgers trzykrotnie wychodzili na prowadzenie w pierwszych pięciu zmianach, ale Brewers za każdym razem odpowiadali. Po przedwczesnym zakończeniu występu przez startera Logana Hendersona relieverzy Dustin May, JoJo Romero, Abner Uribe i Aaron Ashby nie pozwolili rywalom zdobyć punktów i kolejno wyeliminowali ostatnich 15 pałkarzy Los Angeles.

W ósmej zmianie Bryce Turang i Jake Bauers dołożyli po singlu, które przyniosły po jednym runie. Dodgers zaliczyli zaledwie trzy hity, nie wykorzystali żadnej z czterech okazji z biegaczami na pozycjach punktowych i mają bilans 2 na 26 w takich sytuacjach w obecnych play-offach.

Starter Los Angeles Yoshinobu Yamamoto spędził na boisku 2 2/3 zmiany — był to jego najkrótszy start w play-offach. Trzeci mecz serii odbędzie się w Los Angeles w środę.

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