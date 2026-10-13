Formuła 1 ogłosiła, że Rwanda będzie gościć rundę mistrzostw świata od początku lat 30. XXI wieku. Wyścig ma oznaczać powrót serii do Afryki po około 40 latach, informuje Asharq Al-Awsat.

Dziesięcioletni kontrakt

Kontrakt na organizację Grand Prix Afryki został zawarty na 10 lat. Wyścig będzie odbywać się na specjalnie zbudowanym torze w Bugeserze, na południowy wschód od stolicy Rwandy, Kigali. Formuła 1 oświadczyła, że tor będzie gotowy na początku następnej dekady.

Prezes Formuły 1 Stefano Domenicali nazwał to ogłoszenie przełomowym momentem dla mistrzostw. Jak powiedział, po włączeniu Rwandy do kalendarza seria będzie rywalizować na każdym zamieszkanym kontynencie.

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Oświadczenie prezydenta Rwandy

Prezydent Rwandy Paul Kagame podczas prezentacji w Kigali nazwał projekt sukcesem i ważnym wydarzeniem dla całego kontynentu, w szczególności dla afrykańskich kibiców. Wyraził nadzieję, że decyzja ta przyczyni się do pojawienia się innych rund Formuły 1 w Afryce.

Powrót wyścigów na kontynent odpowiada również wieloletniemu celowi siedmiokrotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona. Brytyjski kierowca, jedyny czarnoskóry zawodnik w Formule 1, wcześniej mówił, że przez wiele lat zabiegał o organizację wyścigu w Afryce. Rwanda stanie się trzecim afrykańskim krajem, który będzie gościł rundę mistrzostw zapoczątkowanych w 1950 roku. W 1958 roku wyścig odbył się w pobliżu Casablanki w Maroku.

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