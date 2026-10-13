一级方程式宣布，卢旺达将从2030年代初开始举办世界锦标赛分站赛。据Asharq Al-Awsat报道，这场比赛预计将标志着该系列赛在约40年后重返非洲。

十年合同

举办非洲大奖赛的合同期限为10年。比赛将在卢旺达首都基加利东南部布格塞拉的一条专门修建的赛道上举行。一级方程式表示，该赛道将在下一个十年初建成。

一级方程式总裁斯特凡诺·多梅尼卡利称，这一宣布是该锦标赛的一个标志性时刻。他表示，随着卢旺达被纳入赛历，该系列赛将在每一个有人居住的大陆举行比赛。

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卢旺达总统的声明

卢旺达总统保罗·卡加梅在基加利的发布会上称，该项目是一项成功，也是整个非洲大陆的重要事件，尤其是对非洲车迷而言。他表示希望，这一决定将推动非洲出现其他一级方程式分站赛。

赛事重返非洲大陆也符合七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿长期以来的目标。这位英国车手是一级方程式中唯一的黑人车手，此前曾表示，他多年来一直在争取将比赛带到非洲。卢旺达将成为第三个举办这项1950年创立的锦标赛分站赛的非洲国家。1958年，一场比赛曾在摩洛哥卡萨布兰卡附近举行。

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