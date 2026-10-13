Формула-1 объявила, что Руанда будет принимать этап чемпионата мира с начала 2030-х годов. Гонка должна ознаменовать возвращение серии в Африку примерно через 40 лет, сообщает Asharq Al-Awsat.

Десятилетний контракт

Контракт на проведение Гран-при Африки рассчитан на 10 лет. Гонка будет проходить на специально построенной трассе в Бугесере, к юго-востоку от столицы Руанды Кигали. В Формуле-1 заявили, что автодром будет готов в начале следующего десятилетия.

Президент Формулы-1 Стефано Доменикали назвал это объявление знаковым моментом для чемпионата. По его словам, с включением Руанды в календарь серия будет соревноваться на каждом населённом континенте.

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Заявление президента Руанды

Президент Руанды Поль Кагаме на презентации в Кигали назвал проект успехом и важным событием для всего континента, в частности для африканских болельщиков. Он выразил надежду, что это решение будет способствовать появлению других этапов Формулы-1 в Африке.

Возвращение гонок на континент также соответствует давней цели семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британский пилот, единственный темнокожий гонщик в Формуле-1, ранее говорил, что много лет добивался проведения гонки в Африке. Руанда станет третьей африканской страной, которая будет принимать этап чемпионата, основанного в 1950 году. В 1958 году гонка прошла возле Касабланки в Марокко.

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