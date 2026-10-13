在美国，密尔沃基酿酒人队在MLB国家联盟冠军赛第二场比赛中以7比4击败洛杉矶道奇队。凭借这场胜利，酿酒人在四胜制系列赛中以2比0领先，《卫报》报道。

孔特雷拉斯的本垒打和制胜一垒安打

威廉·孔特雷拉斯是本场比赛的关键球员之一。第五局，他以一记飞行436英尺、直奔中外野的本垒打追平比分；第六局，他以一记左外野一垒安打帮助密尔沃基取得领先。

在比分4比4时，酿酒人队的戴维·汉密尔顿在第六局开始时被布洛克·斯图尔特的投球击中。斯图尔特试图向一垒传球时，球从弗雷迪·弗里曼的手套旁飞过并落入界外区域，让汉密尔顿上到二垒。杰克逊·丘里奥出局后，斯图尔特保送布赖斯·图朗，随后孔特雷拉斯为球队带回第五分。

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密尔沃基牛棚占优

道奇队在前五局三次取得领先，但酿酒人队每次都作出回应。先发投手洛根·亨德森提前结束出场后，中继投手达斯汀·梅、乔乔·罗梅罗、阿布纳·乌里韦和阿隆·阿什比没有让对手得分，并连续让洛杉矶最后15名打者出局。

第八局，布赖斯·图朗和杰克·鲍尔斯各自击出一垒安打，分别带回一分。道奇队仅有三支安打，四次得点圈有跑者的机会均未把握，并且在本届季后赛此类情况下的成绩为26次机会2次成功。

洛杉矶先发投手山本由伸投了2又2/3局——这是他季后赛中最短的一次先发。系列赛第三场将于周三在洛杉矶举行。

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