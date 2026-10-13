Polska tenisistka Maja Chwalińska pokonała Majar Sherif z Egiptu w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhanie w Chinach. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:2, a Chwalińska awansowała do drugiej rundy rywalizacji.

Zwycięstwo w dwóch setach

W pierwszym secie Chwalińska wygrała sześć gemów, wobec trzech Sherif. Drugiego seta polska tenisistka zakończyła wynikiem 6:2. Źródło podaje, że mecz odbył się 13 października.

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Kolejna rywalka

Po ostatniej wymianie WTA opublikowała w mediach społecznościowych wpis o awansie Chwalińskiej do kolejnej rundy. Organizacja podkreśliła, że Polka pokonała rywalkę w dwóch setach. Na nagraniu opublikowanym przez WTA pokazano końcową wymianę: po serwisie Chwalińskiej Sherif skierowała piłkę w siatkę.

Jak informuje Interia Sport, w drugiej rundzie turnieju w Wuhanie Chwalińska zagra z czeską tenisistką Marie Bouzkovą. Przed występem w Wuhanie Polka zakończyła rywalizację w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie, gdzie przegrała z Dajaną Jastremską.

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