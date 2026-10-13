Польская теннисистка Майя Хвалиньская победила Маяр Шериф из Египта в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане, Китай. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, а Хвалиньская вышла во второй раунд соревнований.

Победа в двух сетах

В стартовом сете Хвалиньская выиграла шесть геймов против трех у Шериф. Второй сет польская теннисистка завершила со счетом 6:2. В источнике указано, что матч состоялся 13 октября.

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Следующая соперница

После последнего розыгрыша WTA опубликовала в социальных сетях пост о выходе Хвалиньской в следующий круг. Организация подчеркнула, что полька одолела соперницу в двух сетах. На видео, опубликованном WTA, показали завершающий розыгрыш: после подачи Хвалиньской Шериф направила мяч в сетку.

Как сообщает Interia Sport, во втором круге турнира в Ухане Хвалиньская сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой. Перед выступлением в Ухане полька прекратила борьбу во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине, где уступила Даяне Ястремской.

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