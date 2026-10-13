Украинская теннисистка Дарья Снигур в Ухане, Китай, победила бельгийку Элизе Мертенс во втором круге турнира WTA 1000 со счетом 6:4, 7:5. Об этом сообщает Interia Sport. Несколькими днями ранее Мертенс обыграла Игу Свёнтек на турнире в Пекине.

Ход матча

Снигур, которую тренирует Давид Цельт, в начале матча повела 3:0. Мертенс позднее сравняла счет в первом сете, однако украинка вновь сделала брейк и выиграла сет 6:4.

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Во втором сете Мертенс вела 4:2 и имела 40:0 на своей подаче, чтобы повести 5:3. Однако с этого момента Снигур выиграла все последующие геймы и завершила матч победой — 7:5 во второй партии.

Матч с Дженис Тьен

В третьем круге Снигур сыграет с Дженис Тьен. Поражение Мертенс означает, что она не встретится с Ариной Соболенко в 1/8 финала, как это могло произойти согласно турнирной сетке. Перед турниром в Ухане бельгийка одержала четыре победы в одиночном разряде в Пекине, в том числе над Еленой Остапенко, Коко Гауфф и Свёнтек.

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