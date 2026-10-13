Ukraińska tenisistka Daria Snihur pokonała Belgijkę Elise Mertens w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan w Chinach wynikiem 6:4, 7:5. Informuje o tym Interia Sport. Kilka dni wcześniej Mertens pokonała Igę Świątek na turnieju w Pekinie.

Przebieg meczu

Snihur, trenowana przez Dawida Celta, na początku meczu objęła prowadzenie 3:0. Mertens później wyrównała stan pierwszego seta, jednak Ukrainka ponownie przełamała rywalkę i wygrała seta 6:4.

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W drugim secie Mertens prowadziła 4:2 i miała 40:0 przy własnym serwisie, aby wyjść na prowadzenie 5:3. Jednak od tego momentu Snihur wygrała wszystkie kolejne gemy i zakończyła mecz zwycięstwem — 7:5 w drugiej partii.

Mecz z Janice Tjen

W trzeciej rundzie Snihur zagra z Janice Tjen. Porażka Mertens oznacza, że nie zmierzy się ona z Aryną Sabalenką w 1/8 finału, jak mogło się stać zgodnie z drabinką turniejową. Przed turniejem w Wuhan Belgijka odniosła cztery zwycięstwa w singlu w Pekinie, w tym nad Jeleną Ostapenko, Coco Gauff i Świątek.

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