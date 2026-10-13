Снигур выбила 14-ю сеяную на турнире WTA 1000 в Ухане
Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно стартовала на турнире WTA 1000 в китайском Ухане, обыграв бельгийку Элизу Мертенс, которая была 14-й сеяной. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5.
В первом сете Снигур повела 3:0, а после попыток соперницы перехватить инициативу все же взяла сет. Во втором сете украинка отыгралась после отставания и вырвала победу — 7:5.
Поединок длился 1 час 47 минут. Снигур превосходила соперницу по количеству виннеров — 28 против 15 у Мертенс.
Эта победа стала для украинки седьмой в карьере над теннисисткой из топ-20 мирового рейтинга. Четыре таких успеха она одержала в течение текущего сезона.
В следующем раунде Снигур сыграет против представительницы Индонезии Джанис Тжен, которая занимает 47-е место в мировом рейтинге WTA.
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