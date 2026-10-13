Снігур вибила 14-ту сіяну на турнірі WTA 1000 в Ухані
Українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на турнірі WTA 1000 у китайському Ухані, здолавши бельгійку Елізе Мертенс, яка отримала 14-й номер посіву. Матч завершився з рахунком 6:4, 7:5.
У першому сеті Снігур повела 3:0, а після спроб суперниці перехопити ініціативу все ж забрала партію. У другому сеті українка відігралася після відставання та вирвала перемогу — 7:5.
Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин. Снігур мала перевагу за віннерами — 28 проти 15 у Мертенс.
Ця перемога стала для українки сьомою в кар’єрі над тенісисткою з топ-20 світового рейтингу. Чотири такі успіхи вона здобула протягом поточного сезону.
У наступному раунді Снігур зіграє проти представниці Індонезії Джаніс Тжен, яка посідає 47-ме місце у світовому рейтингу WTA.
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