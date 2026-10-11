Тенісист Губерт Гуркач у трьох сетах переміг Ї Чжоу в Шанхаї — Interia Sport

Польський тенісист Губерт Гуркач здолав представника Китаю Ї Чжоу в третьому раунді турніру ATP Masters 1000 у Шанхаї, Китай. Матч завершився з рахунком 6:2, 3:6, 6:3. Про це повідомляє Interia Sport.

Перевага у першому сеті

У стартовій партії Гуркач двічі взяв подачу суперника та впевнено переміг — 6:2. У п’ятому геймі поляк реалізував другий брейкпойнт, а згодом ще раз виграв гейм на прийомі. За рахунку 5:2 він упевнено подав на сет.

Чжоу, який виступав за вайлдкардом, посідав 277-ме місце у рейтингу ATP і перед цим переміг 24-го сіяного Лоренцо Музетті в матчі з тайбрейком третього сету. Перед зустріччю з китайцем Гуркач обіграв Новака Джоковича — 6:4, 6:3. Це була перша перемога поляка над сербом після восьми поразок у попередніх очних матчах.

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Вирішальний сет

Другий сет залишився за Чжоу — 6:3. У восьмому геймі він зробив брейк, після чого успішно подав на перемогу в партії. Перед початком вирішального сету Гуркач залишав корт і повернувся після перерви до роздягальні.

У третьому сеті поляк відіграв два брейкпойнти за рахунку 15:40 у третьому геймі. Ключовим став восьмий гейм: Чжоу вів 30:0 на власній подачі, однак програв чотири розіграші поспіль. Після цього Гуркач подав на перемогу. У матчі за вихід до чвертьфіналу він зіграє з переможцем зустрічі між Алехандро Давідовичем Фокіною та Френсісом Тіафо.

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