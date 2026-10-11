Polski tenisista Hubert Hurkacz pokonał reprezentanta Chin Yi Zhou w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju w Chinach. Mecz zakończył się wynikiem 6:2, 3:6, 6:3. Informuje o tym Interia Sport.

Przewaga w pierwszym secie

W pierwszym secie Hurkacz dwukrotnie przełamał podanie rywala i pewnie zwyciężył 6:2. W piątym gemie Polak wykorzystał drugiego break pointa, a później po raz kolejny wygrał gema przy podaniu przeciwnika. Przy stanie 5:2 pewnie zaserwował na wygranie seta.

Zhou, który występował z dziką kartą, zajmował 277. miejsce w rankingu ATP i wcześniej pokonał rozstawionego z numerem 24 Lorenzo Musettiego w meczu rozstrzygniętym w tie-breaku trzeciego seta. Przed spotkaniem z Chińczykiem Hurkacz pokonał Novaka Djokovicia 6:4, 6:3. Było to pierwsze zwycięstwo Polaka nad Serbem po ośmiu porażkach w ich poprzednich bezpośrednich meczach.

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Decydujący set

Drugi set padł łupem Zhou — 6:3. W ósmym gemie uzyskał przełamanie, po czym skutecznie zaserwował na wygranie partii. Przed rozpoczęciem decydującego seta Hurkacz opuścił kort i wrócił po przerwie w szatni.

W trzecim secie Polak obronił dwa break pointy przy stanie 15:40 w trzecim gemie. Kluczowy okazał się ósmy gem: Zhou prowadził 30:0 przy własnym podaniu, jednak przegrał cztery kolejne wymiany. Następnie Hurkacz zaserwował na zwycięstwo. W meczu o awans do ćwierćfinału zagra ze zwycięzcą spotkania Alejandro Davidovicha Fokiny i Francisa Tiafoe.

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